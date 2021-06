Wetter : Die Woche startet sommerlich warm

Das Hoch „Yona“ sorgt in den kommenden Tagen für hohe Temperaturen in Deutschland. In der zweiten Wochenhälfte dürfte es zunehmend blitzen und donnern.

Offenbach am Main | Die neue Woche startet in weiten Teilen Deutschlands mit Sonnenschein und sommerlicher Wärme. So prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) beispielsweise für Rhein, Saar und Mosel Temperaturen bis zu 30 Grad. Nur im Norden zögen zum Nachmittag Wolkenfelder auf. Es bleibe aber trocken. Im Laufe der kommenden Tage bringt das Hoch „Yona“ stetig m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.