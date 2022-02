Moderator : „Der mit dem halbvollen Glas“ - Wolfgang Lippert wird 70

Der Anzug sitzt, die Frisur auch, die Brille ist immer schick - und er lacht gern. So kennen Millionen TV-Zuschauer „Lippi“. Auch im Jahr seines 70. Geburtstages hat er noch viele berufliche Pläne.

„Schön ist, wenn man in den Köpfen bleibt!“ - Mit diesem Slogan präsentiert sich Wolfgang Lippert auf seiner Internetseite. In den Köpfen ist der im Osten Berlins geborene Entertainer seit Jahrzehnten - mit Erfolgen ebenso wie mit Tiefschlägen. Am 16. Februar wird der Moderator, Showmaster und Sänger 70 Jahre alt. Im MDR-„Riverboat“ berichtete er jüngs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.