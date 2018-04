Virales Video aus Australien : Delfin stößt Stand-Up Paddler vom Brett

Ein Surfer wurde in Down Under von einem der Meerssäuger böse überrascht.

von shz.de

30. April 2018, 19:26 Uhr

Delfine sind meistens friedliche Tiere. Einer der verspielten Meeressäuger hat in Australien einem Stand-Up-Paddler jetzt aber böse mitgespielt. Der Mann war mit seinem Board aufs Meer gepaddelt. Das Video zeigt ihn mit einer Gruppe von Delfinen. Als der Mann eine heranrollende Welle hinaufsurfen will, springt eins der Tiere aus dem Wasser und stößt den Surfer von seinem Brett.