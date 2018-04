Ab Montag kühler : Das Wochenende bringt traumhaftes Sommerwetter

Am Wochenende können Sonnenliebhaber noch mal ordentlich auftanken, bevor am Montag Gewitter aufziehen. Sommerliche Temperaturen, blauen Himmel und Sonne satt sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

von dpa

20. April 2018, 12:15 Uhr

Der 2012 in Kitzingen und Bad Mergentheim aufgestellte Aprilrekord von 32,9 Grad wird nach Einschätzung der Wetterforscher zwar nicht geknackt. Im Süden Deutschlands dürfte aber die 30-Grad-Marke am Sonntag erneut überschritten werden, meinte ein DWD-Meteorologe in Offenbach.

Für die Grillsaison rät das Umweltbundesamt Uba zu wiederverwendbaren Grillschalen aus Edelstahl, Keramik oder solchen mit Emaillebeschichtung - oder gleich zu einem Elektrogrill mit Keramikoberfläche. Das Aluminium aus Einwegschalen oder aus der Alufolie könne unter dem Einfluss von Säure und Salz in Lebensmittel übergehen. Wer Holzkohle nutze, solle möglichst auf das FSC-Siegel achten, um Tropenwäldern zu schonen. Die Asche gehöre nicht in größeren Mengen auf den Kompost oder in den Garten, denn sie könne Schwermetalle enthalten.

Am Montag unterbrechen Gewitter und ein kräftiger Temperatursturz erstmal die Grillsaison in Deutschland. Vor allem im Norden wird es nach DWD-Angaben ab Montag bei Höchstwerten um die 13 Grad und Regenschauern richtig ungemütlich. «Jede Hochdruckphase geht einmal zu Ende», sagte der DWD-Meteorologe.

Schon in der Nacht zum Montag ziehen die ersten Schauer und Gewitter auf. Auch südlich des Mains regnet es teilweise kräftig, südlich der Donau gibt es sogar teils kräftige Gewitter. Trocken bleibt es nur in einem Streifen von Rheinland-Pfalz bis nach Brandenburg. Die Temperaturen gehen am Dienstag auf Werte zwischen 10 Grad an der See und 20 Grad im Süden zurück.