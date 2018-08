Das Sterben der Vögel

von Julia Voigt

Die Menschheit ist gut im Dokumentieren – und noch besser im Ignorieren. Das legt zumindest ihr Umgang mit der Vogelwelt nahe: Seit Jahren sammeln Forscher Daten, die belegen, dass weltweit Populationen schrumpfen. Doch selbst ihre Befunde konnten das Vogelsterben bisher nicht aufhalten. Die jüngsten Negativrekorde kommen aus Deutschland: Der Naturschutzbund hat in diesem Jahr durchschnittlich knapp 34 Vögel pro Garten gezählt – fast einen Vogel weniger als im langjährigen Mittel. Noch gravierender: Sieben der 15 häufigsten Arten tauchten in den Gärten so selten auf wie nie zuvor, darunter auch so populäre Vögel wie Amsel, Elster und Blaumeise. Es scheint paradox: Warum wissen wir so viel über dieses Problem – und tun doch so wenig dagegen?

Weil diese Daten die falsche Art von Information sind, sagt Thom van Dooren: „Zahlen bedeuten den meisten Menschen nichts. Mir auch nicht.“ Van Dooren ist australischer Anthropologe und Umweltphilosoph. Er erforscht seit 15 Jahren das Verschwinden der Vögel, packt seine Befunde aber nicht in Statistiken, sondern in Geschichten. Sie sollen aufrütteln und zeigen, wie fundamental das Vogelsterben unser Menschsein beeinflusst – weit über die ökologischen Folgen hinaus.



Herr van Dooren, wie kamen Sie ausgerechnet zum Thema Vogelsterben?

Darauf brachte mich das Verschwinden der Geier in Indien. Sehen Sie: Die Tierkadaver, die sie einst fraßen, werden nun von Hunden und Ratten angenagt, die sich dadurch besser vermehren und Krankheiten wie die Tollwut verbreiten. Darüber hinaus bricht den Indern ein wichtiger Teil ihrer traditionellen Bestattungsrituale weg, weil üblicherweise auch menschliche Leichen den Aasfressern überlassen wurden; mit den Geiern verlieren die Inder also auch einen Teil ihrer kulturellen Identität. Zudem hat das Verschwinden der Tiere auch ökonomische Folgen: Viele Leute haben früher die von den Geiern gesäuberten Viehknochen eingesammelt, um sie der Düngemittelindustrie zu verkaufen. Nun ist ihre Existenzgrundlage gefährdet. Dieses Beispiel zeigt: Die Menschheit wird durch das Vogelsterben ärmer.

Indien ist allerdings weit weg. Warum sollte uns dieses Beispiel kümmern?

Vögel sind oft der einzige Teil der Tierwelt, mit dem die Mehrheit der Großstadtbevölkerung je in Kontakt kommt – auch in Deutschland. Zudem lässt sich an ihrem Beispiel sehr gut aufzeigen, welche kulturelle Bedeutung diese bedrohte Spezies rund um die Welt haben kann.



Ein Beispiel, bitte.

In Hawaii gab es die lange Tradition, dass die Menschen heimische Vögel einfingen, um aus ihren Federn Umhänge für die Herrscher zu fertigen. Für den gelben Umhang von König Kamehameha I. brauchte es etwa rund 60 000 Federn des sogenannten Königskleidervogels Mamo, dessen Gefieder überwiegend schwarz war, der Hinterrücken, der Bürzel, die Oberschwanzdecken, die oberen Flanken und die Oberschenkelbefiederung allerdings waren glänzend goldgelb. Der Mamo ist heute ausgestorben, wie viele andere hawaiianische Vögel auch, und fast alle verbliebenen sind gefährdet. Aus kultureller Sicht sind diese Vögel aber nach wie vor enorm wichtig; sie kommen in hawaiianischen Geschichten vor, im Hula-Tanz, in Liedern und Gesängen.



Die kulturelle Bedeutung der Vögel speist sich also aus ihrer Schönheit?

Das kann ein Grund sein. Manche Vögel werden auch aus religiösen Gründen wertgeschätzt: In Hawaii gelten etwa die Sumpfohreule, der Bussard und der Kleidervogel als „Aumakua“, als eine Familiengottheit – oft in Gestalt eines verstorbenen Ahnen.

Wie sieht es in den westlichen Gesellschaften aus – welche Beziehung haben wir zu Vögeln?

Meine Forschung konzentriert sich auf Hawaii, Indien, Australien und Ozeanien. Ich denke aber, dass die Beziehung zu Vögeln in westlichen Gesellschaften individueller geprägt ist; also davon, wo und wie ein Mensch aufgewachsen ist, zu welchen Tierarten er Zugang hat und wie er mit ihnen umgeht.



Neuerdings geht ja der Trend zum „Birdwatching“: Man verabredet sich nach Feierabend, um gemeinsam Vögel zu beobachten – auch in Deutschland. Glauben Sie, dass so etwas hilft?

Alles, was die Leute dazu bringt, sich mehr mit Vögeln zu beschäftigen, ist grundsätzlich gut. Denn wenn ich in 15 Jahren Forschung etwas gelernt habe, dann ist es das: Jede Spezies, mit der ich mich befasst habe, weil ich mehr über sie erfahren wollte, war am Ende noch viel interessanter, als ich es erwartet hätte. Deshalb glaube ich, dass solche Events etwas Positives sind. Auch dann, wenn die Leute nicht selbst aktiv werden, sondern erst mal nur zuschauen.



Oder zuhören: Mittlerweile gibt es Dutzende Apps, mit denen man sich Vogelgezwitscher aufs Smartphone laden lässt. Was verrät das über uns?

Sicherlich haben manche Leute Sehnsucht nach Vögeln – oft nach einer ganz bestimmten Art, mit der sie früher aufgewachsen sind und die es jetzt in ihrer Gegend nicht mehr gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele sich an ihre Heimat erinnert fühlen, wenn sie Vögel sehen oder hören. Ich kenne das von mir selbst: Wenn ich verreise, höre ich mir oft den Gesang typischer australischer Arten an, etwa von Flötenvögeln – weil ihre Stimmen mich daran erinnern, wie es ist, zu Hause zu sein.



Gibt es eine Kultur, die Sie als besonders vogelfreundlich erleben?

Ich wünschte, es gäbe eine Gesellschaft, von der sich sagen ließe: Das sind nur Vogelliebhaber. Aber ich glaube nicht, dass es die gibt. Überall, wo ich bislang war, haben die Leute in ihren Gemeinschaften darum gerungen, wie nun mit den Vögeln umgegangen werden soll – selbst bei indigenen Bevölkerungen. In jeder Gesellschaft gibt es Leute, die sich leidenschaftlich für sie einsetzen; und genauso gibt es überall Leute, die sich nicht darum scheren oder die Vögel sogar als Störfaktor oder Schädlinge sehen. Viele Menschen, nicht nur in Deutschland, können zum Beispiel keine Tauben leiden, weil sie in ihren Augen alles verschmutzen und Krankheiten verbreiten.



Aber wenigstens die Fraktion der Vogelliebhaber ist sich einig.

Nein. Selbst die Menschen, die sich um Vögel kümmern, tun das aus sehr verschiedenen Gründen. Manche wollen ausschließlich gefährdete Arten retten – und sind dafür dazu bereit, eingeschleppte Fressfeinde zu töten, die entweder die Vögel selbst oder deren Eier erbeuten. Im Rahmen von Umweltschutzprogrammen geraten deshalb Ratten und verwilderte Katzen, aber auch Mungos, Wiesel und Opossums ins Visier. In Neuseeland wurden auf diese Weise ganze Inseln vollständig von eingeführten Fressfeinden befreit, um dort dann gefährdete Vögel wie den Kakapo oder den Kiwi wieder anzusiedeln. Anderen Umweltschützern geht es dagegen in erster Linie darum, die einzelnen Tiere zu retten – ob sie nun gefährdet und einheimisch sind oder nicht. Das macht das Ganze ziemlich kompliziert.



Die Ergebnisse der jüngsten Zählungen hierzulande sind alarmierend. Trotzdem scheint das Vogelsterben uns Deutschen weiterhin egal zu sein.

Traurigerweise trifft das ja auf die meisten Umweltprobleme zu. Es gibt eine Menge Gründe dafür, warum wir nicht das tun, was eigentlich angebracht wäre. Sei es, weil wir zunehmend in Städten leben, weil wir auf die industrialisierte Lebensmittelproduktion angewiesen sind oder weil wir einen bestimmten Lebensstil führen. Das heißt nicht unbedingt, dass es uns nicht kümmert – sondern dass das System, in dem wir leben, es uns sehr schwer macht, richtig zu handeln.

Und Sie glauben, dass die Geschichte der indischen Geier etwas gegen diese Ignoranz ausrichten kann?

Nicht jeder fühlt sich von der gleichen Geschichte angesprochen. Mich haben etwa auch die Albatrosse sehr beeindruckt – weil diese Vögel unglaubliche Arbeit leisten, um ein einziges Küken großzuziehen. Stellen Sie sich vor: Die Elterntiere fliegen bis zu einem Jahr lang hin und her, um Fisch für ihr Junges zu sammeln. Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, dass jede Generation diese immensen Anstrengungen unternommen hat, seit Millionen von Jahren, nur damit ihre Spezies all diese Zeit überdauern konnte – dann ist das einfach bewundernswert.



Welche Vogelart bedeutet Ihnen besonders viel?

Ich habe mich sehr intensiv mit Krähen beschäftigt; mein jüngstes Buch handelt von ihnen. Diese Vögel werden geliebt, aber auch gehasst – aus allen möglichen Gründen: weil sie so laut krächzen, weil sie Unordnung anrichten, weil sie unter dem Verdacht stehen, Jagd auf Singvögel zu machen, obwohl es dafür keine echten Beweise gibt, oder weil sie mit Tod und Verwesung assoziiert werden.



Seit wann zählen Krähen zu den gefährdeten Vogelarten?

Es gibt weltweit viele verschiedene Krähenarten. Die meisten haben sich gut an den Menschen und an veränderte Lebensräume angepasst; manche aber auch nicht. Die Hawaiikrähe zum Beispiel ist ein Waldvogel, der in besiedelten Räumen nicht überleben kann. Als auf Hawaii die Wälder gerodet und Fressfeinde und Krankheiten eingeschleppt wurden, starb diese Art Anfang der Nullerjahre in der Wildnis aus; sie existiert dort nur noch in menschlicher Obhut. Die Leute versuchen verzweifelt, diesen Rabenvogel vor dem Aussterben zu bewahren. Abgesehen von solchen Fällen gibt es zudem auch Gegenden, in denen Krähen gezielt getötet werden.



Sie wollen sagen, dass Krähen regelrecht gejagt werden?

Sicher, an sehr vielen Orten, legal oder illegal, meistens von genervten Einheimischen oder von Jägern – und übrigens auch in Deutschland. Ein prominentes europäisches Beispiel sind die rund 40 Glanzkrähen im Rotterdamer Stadtteil Hoek van Holland: Diese Population besteht aus den Nachkommen einiger Tiere, die per Frachtschiff aus dem südlichen Eurasien eingeschleppt worden waren. Obwohl sie schon seit Jahrzehnten dort lebten, befürchteten die lokalen Behörden vor ein paar Jahren, dass sie sich in anderen Teilen Europas ausbreiten könnten. Seither dürfen die Glanzkrähen dort dezimiert werden.



Klingt drastisch. Aber was genau berührt Sie so sehr an diesen Tieren?

Ich habe mich fünf Jahre lang zwischen diesen Welten bewegt, in denen Krähen geschützt oder getötet werden. Trotz der verschiedenen Arten ähneln sich all diese Vögel in ihrem emotionalen und mentalen Verhalten: Krähen sind einfach unfassbar intelligent und sozial. Manchmal wirkt es fast, als hörten sie zu, als würden sie mit uns interagieren. Es war für mich sehr ergreifend, das zu erleben – und zu merken, wie anthropozentrisch, also vom Menschen aus gedacht, wir darüber entscheiden, wer leben darf und wer sterben muss.



Stellen Sie sich manchmal vor, wie eine Welt ohne Vögel aussähe?

Das können wir uns gar nicht vorstellen – weder ich noch sonst irgendjemand. Das Zusammenspiel aller ökologischen, ökonomischen, kulturellen und individuellen Konsequenzen lässt sich gar nicht ermessen. Ich weiß nur, dass unsere Welt dramatisch anders wäre. Aber gerade die Tatsache, dass die Menschen glauben, sie wüssten, wie ein Leben ohne Vögel wäre – und dass letztlich nur diese gefiederten Dinger fehlen würden, die durch den Himmel fliegen – , ist ein großer Teil des Problems. ●



Thom van Dooren (38) ist Anthropologe und Umweltphilosoph. Der Australier lehrt und forscht an der University of Sydney.