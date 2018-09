Internet-Aufreger : Dänisches Vegetarier-Werbevideo setzt Würstchen mit Zigarette gleich

Ist Fleisch eine unnütze Sucht? Mit „Pølse“ im Mund der Werbe-Protagonisten soll dieser Eindruck vermittelt werden.

von Dominik Dose/nordschleswiger.dk

24. September 2018, 16:23 Uhr

Kopenhagen | Derzeit wird so manche Möhre durchs Netz getrieben, Sau zu schreiben, wäre unangebracht. Es geht in diversen Filmchen darum, Menschen vom Fleischgenuss oder ganz vom Konsum von Tierprodukten abzubringen. Die Argumente sind oft einleuchtend, aber die Folgehandlung bleibt fast immer aus. Ist Fleisch eine Sucht?

Ein neuer Werbespot in Dänemark schlägt in diese Kerbe und sorgt derzeit für besondere Aufregung. Er zeigt unter anderem eine Frau, die raucht, während ihr Sohn neben ihr sitzt und versucht, den Rauch mit seinen Händen wegzuwedeln. Doch es ist keine Zigarette, die die Frau im Mund hat – sondern eine Wurst. Der TV-Clip wird seit Montag an Bahnhöfen, in Bussen, Schule und anderen Ausbildungsinstitutionen gezeigt.

Hinter der Kampagne steht die Firma Simple Feast, die vegetarische Produkte vertreibt. „Wir wollen damit zeigen, wie absurd wir Menschen uns verhalten. Das wir jeden Tag von Dingen denken, dass sie normal sind, die in Zukunft sehr unnormal sein werden“, sagt Jakob Jønck zur Nachrichtenagentur Ritzau. Er ist leitender Chef bei Simple Feast. Die Kampagne endet mit der Frage an die Zuschauer, ob es nicht an der Zeit sei, mit dem Fleischverzehr aufzuhören und fordert auf, eine bestimmte Hotline anzurufen, die bei dabei hilft. Rügenwalder-Chef Christian Rauffus sagte auch schon vor Jahren: „Die Wurst wird die Zigarette der Zukunft“.

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO erhöht der Konsum von Würsten, geräuchertem Schinken und Bacon das Risiko für gewisse Krebsarten um 18 Prozent. Zum Vergleich: Rauchen erhöht das Krebsrisiko um 2.500 Prozent.

Jakob Jønck versichert, dass diese Hotline nicht nur ein Werbegag ist: „Dort sitzen ausgebildete Ernährungsexperten und Ärzte die Ratschläge geben, wie man seinen Fleischkonsum reduzieren kann“, so Jønck. Experten und Organisationen kritisieren die Werbekampagne dafür, dass sie einen Vergleich zwischen Rauchen und Fleischessen zieht.

„Auf Fleisch zu verzichten, ist vollkommen okay, aber es ist irreführend und reine Panikmache, das Fleischessen mit Rauchen zu vergleichen“, meint Ernährungsprofessor Arne Astrup von der Kopenhagener Universität.

Kritik kommt auch vom Bauernverband Landbrug & Fødevarer. Rauchen sei eines der schlimmsten Dinge, die man sich selbst antun könne, es gebe keinerlei Beweise dafür, dass das Essen von Würstchen damit vergleichbar sei, so der Direktor Flemming Nør-Pedersen. Er glaubt allerdings nicht, dass diese Kampagne allein einen Einfluss auf den Fleischverzehr in Dänemark haben wird.