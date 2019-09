Anzeige : Cruisechannel-Kolumne: Ein Rundgang über die MS AMERA

Anna-Maria und Maurice lieben Kreuzfahrten. Hier berichten sie künftig regelmäßig von ihren Abenteuern auf See.

von Anna-Maria und Maurice von CRUISECHANNEL

07. September 2019, 09:53 Uhr

Als Kreuzfahrtblogger bereisen Anna-Maria und Maurice von CRUISECHANNEL die Welt. Auf YouTube nehmen sie ihre Fans live mit an Bord und berichten nun auch hier vom Abenteuer Schifffahrt – garantiert kein Seemannsgarn!

Das neue Kreuzfahrtschiff MS AMERA von Phoenix Reisen wurde am 16. August 2019 in Bremerhaven feierlich getauft. Zu diesem Event waren Anna-Maria und Maurice von Cruisechannel bereits live an Bord, um für shz.de zu berichten.

Nun haben sie sich den eleganten Kreuzfahrtliner noch einmal genauer angesehen. In diesem Video stellen sie Ihnen alle Bereiche des Schiffes vor und zeigen bei einem Rundgang die Ausstattung der einzelnen Decks.