Fallzahlen : Corona-Zahlen steigen: RKI registriert 7676 Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt erneut höher verglichen mit dem Wert von vor einer Woche. Auch eine weitere Kennziffer steigt wieder.

Berlin | Trotz des strengen Lockdowns ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag 7676 neue Fälle binnen eines Tages. Das sind 1562 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Auch die sog...

