Jahr des Tigers : Corona vermasselt Chinesen das dritte Neujahrsfest

Wegen der Pandemie sollen die Chinesen über ihr Neujahrsfest wieder nicht in die Heimat fahren. Nach dem Mondkalender beginnt das Jahr des Tigers. Er soll alles Böse vertreiben können. Auch das Virus?

„Schon das dritte Jahr in Folge können wir nicht nach Hause fahren”, klagt Frau Wang. „Ich weiß ja nicht, ob wir überhaupt zurückkommen können.” Eigentlich wollte Frau Wang, die in Peking einen Krämerladen betreibt, mit Mann und Tochter zum chinesischen Neujahrsfest in ihre Heimat nicht weit von Wuhan nach Zentralchina reisen. Dort waren Ende 2019 die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.