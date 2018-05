Gegen WDR-Filmchef Gebhard Henke : Charlotte Roche erhebt Vorwürfe wegen sexueller Belästigung

Im „Spiegel“ werfen sechs Frauen Henke vor, er habe sie begrapscht und betatscht. Der Filmchef bestreitet die Vorwürfe.

von Gerrit Hencke

04. Mai 2018, 20:18 Uhr

Insgesamt sechs Frauen erheben im Nachrichtenmagazin „Spiegel“ Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen den Leiter des Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie des WDR, Gebhard Henke. Darunter ist auch Bestseller-Autorin („Feuchtgebiete( und Moderatorin Charlotte Roche. Sie berichtet, er habe ihr bei einem Treffen 2013 die rechte Hand gegeben und ihr gleichzeitig die linke „fest mitten auf den Po“ gelegt. Sie habe versucht sich wegzubewegen, aber er habe sich mitbewegt. „Das war schlimm und dauerte gefühlt ewig.“ Bis heute mache sie sich Vorwürfe, damals nichts gesagt zu haben. Bei dem Treffen sei es aber um die Verfilmung eines ihrer Bücher gegangen, deshalb habe sie an dem Abend unter Druck gestanden.

Im April waren Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen einen ehemaligen ARD-Auslandskorrespondenten bekannt geworden. Der Mitarbeiter wurde am Wochenende bis auf weiteres freigestellt.

Auch die anderen fünf Frauen berichten in der aktuellen Ausgabe des Magazins, wie sie von Henke betatscht und begrapscht worden sein, wie er sie an den Po oder an den Bauch gefasst habe oder angedeutet habe, sie zu fördern, und dafür offenbar körperliche Zuwendungen erwarte. Auch sei er immer wieder aus seiner professionellen Rolle gefallen. Die Vorwürfe reichen von 1990 bis mindestens 2015.

Gebhard Henke wurde von seinem Arbeitgeber am vergangenen Wochenende freigestellt, er bestreitet alle Vorwürfe. Seit Donnerstag hatten sich bislang 20 Frauen aus der deutschen Film- und Fernsehbranche mit Henke solidarisiert. Auch Fernsehdirektor Jörg Schönenborn ist „überrascht“ von den Anschuldigungen. Er habe jahrelang vertrauensvoll und sehr eng mit Henke gearbeitet. Er halte die Vorwürfe jedoch für „gravierend und glaubwürdig“.

Henkes Anwalt Peter Raue weist in einer Stellungnahme, die dem Medienmagazin DWDL.de vorliegt, die Beschuldigungen von Charlotte Roche zurück. „Unser Mandant hat Frau Roche nur einmal in seinem Leben getroffen. Er kann ausschließen, ihr bei dieser Gelegenheit eine Hand auf den Po gelegt zu haben.“ Darüber hinaus sagt der Anwalt, dass Roche gar nicht unter Druck gestanden haben könnte, weil die Verfilmung ihres Buches damals längst festgestanden habe. Der Vorwurf von Frau Roche sei deshalb – wie alle anderen Vorwürfe auch – falsch und an den Haaren herbeigezogen.