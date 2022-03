Bürgermeister in Niedersachsen : CDU-Politiker Kristian Tangermann in Wohnhaus tot aufgefunden

CDU-Politiker Kristian Tangermann ist tot. Der Bürgermeister aus Lilienthal bei Bremen wurde in seinem Wohnhaus tot aufgefunden. Er wurde 45 Jahre alt.

Die CDU in Niedersachsen trauert um Parteimitglied Kristian Tangermann. Der Politiker ist am Dienstag völlig überraschend gestorben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Er wurde 45 Jahre alt. Tangermann war seit 2016 bis zu seinem Tod Bürgermeister in Lilienthal im Landkreis Osterholz. Die Gemeinde veröffentlichte auf ihrer Webseite ein Kondolenzschr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.