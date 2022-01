Sänger : Castingshow-Sonnyboy Harry Styles wird 28

Ob in der Band oder solo - er hat Erfolg. Mit Hits wie „Sign of the Times“ sang er sich in die Herzen seiner Fans. 2010 begann alles mit einer Casting-Show.

Fans aus Europa können sich freuen. Der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.