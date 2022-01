Leute : Caroline Peters erntet schiefe Blicke beim Kaffeebestellen

Gehört sie jetzt zum alten Eisen? Seit sie 50 ist, hat sich jedenfalls das Leben der Schauspielerin geändert.

Die Schauspielerin Caroline Peters erlebt nach eigenen Angaben seit ihrem 50. Geburtstag seltsame Dinge in ihrem Berufsleben und Alltag. „Es begann mit Kleinigkeiten am Set, die mich aber total ratlos zurückließen”, sagte Peters dem Magazin „Bunte quarterly”. „Plötzlich fragte mich der Requisiteur ernsthaft, als er mir ein Handy in die Hand drückte: "...

