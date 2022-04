Erinnerung : Carolin Kebekus macht gemeinsamen Podcast mit ihrem Bruder

Das ganze Leben in 36 Folgen - Carolin Kebekus und ihr Bruder David erinnern sich. „Da wird's schon sehr privat“, sagt die Comedy-Queen.

Carolin Kebekus lässt in einem gemeinsamen Podcast mit ihrem Bruder David ihr Leben Revue passieren. „Es ist eine super spannende Reise, die natürlich auch sehr intim ist“, sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Ich erzähle normalerweise nie etwas über mein Privatleben, aber da wird's schon sehr privat.“ In dem Audible-Original-Podc...

