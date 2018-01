Kind und Schulfreund getötet : Brutaler Doppelmord von Herne: Urteil erwartet

Mit 19 hat Marcel H. ein Kind und einen früheren Schulfreund getötet. Monatelang wurde über den Doppelmord von Herne verhandelt. Jetzt muss eine Bochumer Kammer entscheiden. Dem Angeklagten droht die Höchststrafe.

von dpa

31. Januar 2018, 07:55 Uhr

Im Prozess um den Doppelmord von Herne soll das Urteil gesprochen werden. Angeklagt vor dem Landgericht Bochum ist der 20-jährige Marcel H. - er hat gestanden, im März 2017 einen neunjährigen Nachbarsjungen und anschließend einen 22-jährigen früheren Schulfreund umgebracht zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft gefordert. Außerdem soll das Bochumer Landgericht die besondere Schwere der Schuld feststellen und sich eine spätere Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vorbehalten.

H. hat sich im Prozess nicht zu den Vorwürfen geäußert und auch keinerlei Reaktionen gezeigt. Er hofft auf eine mildere Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht. Das wäre möglich, weil er zur Tatzeit noch nicht 21 Jahre alt war.

Die Anklage sprach in ihrem Plädoyer von «schrecklichen Taten» und einer «grundlosen Ermordung von zwei völlig unschuldigen, jungen Menschen». Marcel H. habe nach den Morden selbst die Öffentlichkeit gesucht und sich durch die Veröffentlichung von Bildern der Leichen in «menschenverachtender Weise» über die Opfer ausgelassen. Außerdem habe er während seiner dreitägigen Flucht «ganz erheblich für Angst in der Bevölkerung rund um Herne» gesorgt.

Nur Vermutungen gibt es zum Motiv. In Betracht kämen Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, Macht- und Größenfantasien sowie «Befriedigung des eigenen Sadismus und Angeberei», meint der zuständige Staatsanwalt. H. habe insgesamt 120 Mal auf seine beiden Opfer eingestochen und später sogar versucht, einen Fuß abzutrennen, um ihn im Internet stolz als Trophäe zu präsentieren.