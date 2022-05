Musik : Bruce Springsteen kündigt Tour an: Kommt auch nach Hamburg

Der „Boss“ kommt für drei Konzerte nach Deutschland. Und dabei will Bruce Springsteen mit seiner Band auch in Hamburg Halt machen. Wann er in der Hansestadt sein wird, hat der Musiker nun online verraten.

Rock-Legende Bruce Springsteen und sein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.