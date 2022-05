Leute : Brocken-Benno wird 90 Jahre alt: Feier auf dem Berg

Ein Mann, ein Berg - und der Ort für die Geburtstagsfeier ist klar. Benno Schmidt, weithin bekannt als Brocken-Benno, wird an diesem Sonntag (22. Mai) 90 Jahre alt. Er hat den Brocken - also den höchsten Berg Norddeutschlands - bereits 9000 Mal bestiegen. Weil er an Krebs erkrankt ist, kann er dies an seinem Geburtstag nicht tun. Der Jubilar werde stattdessen mit einem Auto auf die Brocken-Kuppe gebracht, sagte Gunter Karste, der den Brockengarten im Nationalpark Harz betreut, der dpa.

Gegen 11.00 Uhr soll oben auf Brocken-B...

