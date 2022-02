Sturm mit Zerstörungswut : Bilder der Verwüstung: So wütet Orkantief Zeynep in Norddeutschland

Über Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen zieht mit Orkantief Zeynep ein Sturm mit Zerstörungswut. Die ersten Bilder von den Verwüstungen.

In Norddeutschland haben die Vorboten des Sturmtiefs „Zeynep“ bereits am Freitagabend viel Kraft gezeigt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete für 17 Uhr auf den Inseln Helgoland und Sylt Böen der Stärke 9, in Hamburg-Fuhlsbüttel wurden Böen der Windstärke 8 gemessen. Für den Abend und die Nacht warnte der DWD vor extremen Orkanböen der Stärke 12 a...

