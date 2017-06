Unzulässige Werbung : BGH verhandelt über Zigarettenwerbung im Netz

vergrößern 1 von 1 Foto: Imago/Blickwinkel 1 von 1

Karlsruhe | Lachende Menschen, die gemütlich beisammen sitzen und eine Zigarette rauchen - ein Bild, das es im Sommer wohl jeden Abend im Stadtpark zu beobachten gibt. Im Internet ist das nicht so gern gesehen, und auch nicht unbedingt erlaubt. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheidet nun, wie weit das Verbot von Tabakwerbung im Internet reicht. Die Verbraucherzentralen stören sich an einem Foto, das ein niederbayerischer Tabakhersteller auf seiner Homepage hatte. Darauf waren vier gut gelaunte junge Leute mit Zigaretten, Schnupftabak und einer Pfeife zu sehen.

Ein Verbraucherschutzverband hatte bereits im November 2014 gegen einen mittelständischen Tabakhersteller geklagt - das Unternehmen verstoße gegen das Gesetz zur zulässigen Tabakwerbung im Internet verstieß, so die Auffassung der Kläger.

Zu dem Fall gibt es bereits mehrere Urteile: Das Landgericht Landshut sowie das Oberlandesgericht München bestätigten die Annahme der Verbraucherschützer. Die Berufung des beklagten Unternehmens hatte keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hatte angenommen, die Abbildung stelle als Werbung im Internet einen „Dienst der Informationsgesellschaft“ dar und unterfalle daher dem Tabakwerbeverbot. Die vorgesehene Ausnahme vom Werbeverbot für Tabakfachzeitschriften komme für die Tabakunternehmenswebseite der Beklagten nicht zum Tragen.

Mit seiner vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt das Unternehmen nun den Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Am Donnerstag verhandelt der BGH den Fall.

von Anja Christiansen

erstellt am 29.Jun.2017 | 10:21 Uhr