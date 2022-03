Fahndung in den Niederlanden : Bewaffneter Angreifer tötet zwei Gäste in McDonald's-Restaurant

Ein bewaffneter Angreifer hat in den Niederlanden zwei Gäste in einem McDonald's-Restaurant getötet. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht.

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Schnellrestaurant im Norden der Niederlande sind zwei Menschen getötet worden. Dem Radiosender RTL Oost zufolge eröffnete ein Angreifer am Mittwochabend gegen 18 Uhr das Feuer in einer McDonald's-Filiale in der Stadt Zwolle und tötete zwei Restaurantgäste. Der Angreifer konnte fliehen. "Zwei Menschen wurden bei ei...

