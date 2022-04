Medien : Bettina Schausten wird neue ZDF-Chefredakteurin

Das ZDF besetzt nach dem Intendanten-Wechsel weitere Top-Positionen neu. Der öffentlich-rechtliche Sender entscheidet sich erneut für Expertinnen und Experten aus dem eigenen Haus.

Bettina Schausten wird ZDF-Chefredakteurin. Die 57 Jahre alte derzeitige Vize-Chefredakteurin folgt zum 1. Oktober auf Chefredakteur Peter Frey, der in den Ruhestand geht, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Mainz mitteilte. Der 64-Jährige leitet die Chefredaktion seit 2010. Der ZDF-Verwaltungsrat folgte demnach dem Personalvorschlag de...

