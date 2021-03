Feuerwehreinsatz : Berliner Buchstabe drohte aus großer Höhe abzustürzen

Die Feuerwehr in Berlin musste zu einem ungewöhnlichen Einsatz in den Bezirk Mitte ausrücken. Eine rieseige Leucht-Buchstabe drohte aus dem 40. Stock abzustürzen.

Berlin | In über 120 Meter Höhe haben Feuerwehrleute einen Leuchtbuchstaben an der Fassade eines Hotels am Berliner Alexanderplatz vor dem Absturz bewahrt. Ein „R“ sei aus der Halterung gebrochen und habe nur noch an zwei Elektrokabeln gebaumelt, sagte ein Polizeisprecher. Höhenretter der Feuerwehr sicherten den Buchstaben ab. Menschen waren nach Angaben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.