Lebenslanges Wohnrecht : Bericht: Gerhard Schröder streitet mit Ex-Frau über Villa in Hannover

Von 1997 bis 2008 waren Gerhard Schröder und Doris Schröder-Köpf verheiratet. In dieser Zeit erwarb das Paar eine Wohnung in einer Altbau-Villa in Hannover. Jetzt fordert der Alt-Kanzler lebenslanges Wohnrecht.

Konkret geht es um eine 95 Quadratmeter große Wohnung in einer Altbau-Villa im Hannoveraner Zooviertel. Hier lebt Gerhard Schröder mittlerweile zusammen mit seiner fünften Ehefrau Soyeon Schröder-Kim. Allerdings gehört die Wohnung noch zur Hälfte seiner Ex-Frau Doris Schröder-Köpf. Nach Angaben der „Bild“ bezahlt der Altkanzler daher monatlich 1000 Eur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.