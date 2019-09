Tierschutzvergehen in Delmenhorst : Bereits mehr als 2500 Euro für geschundene Hündin „Betty“ gespendet

Die lebensgefährlich verletzte Hündin „Betty“ bewegt viele Menschen. Für ihre Behandlung wurde zahlreich gespendet.

10. September 2019, 10:44 Uhr

Delmenhorst | Der von einem anderen Hund lebensgefährlich verletzten und dann in eine Delmenhorster Tierarztpraxis gebrachte Hündin „Betty“ geht es langsam wieder besser.

Wie Yvonne Preiß, Mitarbeiterin der Tierarztpraxis Angelika Hoffmann, mitteilt, geht es mit Betty „stetig bergauf“. Sie fange an, ihre Wunden zu lecken und sich durchzuschütteln, was ein sehr gutes Zeichen sei.

Die nach Aussage der Tierärztin „völlig zerstörten“ Ohren, machten dem Team der Praxis weiterhin große Sorgen.

Beide Gehörgänge sind maximal entzündet. In diesen Bereichen waren die schlimmsten Einbisse. Angelika Hoffmann, Tierärztin der behandelnden Praxis in Delmenhorst

Auch die Schwellung im Gesicht gehe zurück, allerdings seien wohl die Speicheldrüsen durch die zahlreichen Bisse in Mitleidenschaft gezogen worden. „Dadurch sabbert Betty so viel. Wegen der Schwellung ist das Abschlucken schwierig für sie.“

Mittlerweile laufe die Hündin gerne in der Praxis herum und bedanke sich bei ihren vielen Besuchern. „Sie liebt es, gestreichelt zu werden“, freut sich Yvonne Preiß. Im Laufe des Wochenendes ging es „Betty“ immer besser. Unter anderem hatte sich auch das Fieber gelegt. Am Freitag war nicht klar gewesen, ob es die Hündin schaffen würde.

Halter des angreifenden Hundes unbekannt – Polizei ermittelt

Der Fall hatte bundesweit für Aufregung gesorgt. Betty war lebensgefährlich verletzt in die Tierarztpraxis gebracht worden, angeblich war sie in diesem Zustand in einem Graben bei Bookholzberg entdeckt worden.

Aufgrund ihrer Verletzungen ging die Tierärztin Hoffmann davon aus, dass Betty bei einem Hundekampf verletzt wurde. Die Polizei ermittelt gegen den noch unbekannten Halter wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, Hinweise zur Herkunft der Hündin sowie Hinweise auf Personen, die mit dem Fall „Betty“ in Verbindung stehen könnten, der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/155 90 mitzuteilen.

Schon über 2500 Euro für teure Behandlung gespendet

Alleine Bettys Antibiotika, die ihr beim Kampf gegen Entzündungen helfen, kosten mehrere hundert Euro. Während die Tierarztpraxis die Hündin auf eigene Kosten so gut wie medizinisch möglich behandelt, zeigen sich Menschen von überall hilfsbereit.

Immer wieder wanderte Geld in die Spendendose der Tierarztpraxis an der Bismarckstraße in Delmenhorst. Über 1800 Euro (Stand Dienstagmorgen) überwiesen Spender an das Konto des Tierheims Bergedorf mit dem Verwendungszweck „Spende Betty“.

Gleichzeitig stellte Praxismitarbeiterin Yvonne Preiß ein Spendenkonto über PayPal zur Verfügung, auf das bis Samstag mehr als 700 Euro eingezahlt wurden. 15 bis 20 Euro oder auch mal 50 Euro haben einzelne Spender darauf eingezahlt. Unserem Reporter war ein ehemaliger Hundehalter in der Praxis begegnet, der 50 Euro spendete, einfach weil ihn die Geschichte berührt hatte.