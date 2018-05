Vornamenstatistik 2017 : Ben und Sophie sind die beliebtesten Babynamen im Norden

Die Namensvergabe ist regional unterschiedlich. Bundesweit sind Maximilian und Marie im Trend.

03. Mai 2018, 10:20 Uhr

Die beliebtesten Babynamen 2017 lauten Sophie und Ben im Norden und bundesweit Marie und Maximilian. Das ergab eine Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden.

Insgesamt gab es im Vergleich zum Vorjahr wenig Veränderung bei den zehn Vor- und Zweitnamen, die am häufigsten vergeben wurden.

So rückten bundesweit nur Luisa und Felix neu in die Top Ten auf und verdrängten Johanna und Luca. Die GfdS wertete die Daten von rund 700 Standesämtern aus und erfasst nach eigenen Angaben 87 Prozent aller Namen. Wird lediglich auf den Erstnamen geschaut, dann landen bundesweit Emma und Sophia sowie Ben und Paul vorne. Ein Baby erhielt in Deutschland im vergangenen Jahr im Durchschnitt 1,44 Namen.

Die beliebtesten Namen im Vergleich:

Mädchen Nord Mädchen Bundesweit 1 Sophie/Sofie Marie/Mari 2 Marie Sophie/Sofie 3 Emma Maria 4 Hanna/Hannah Sophia/Sofia 5 Sophia/Sofia Emilia 6 Mia Emma 7 Emilia Hannah/Hanna 8 Charlotte Anna 9 Johanna Mia 10 Luisa/Louisa Luisa/Louisa

Jungen Nord Jungen Bundesweit 1 Ben Maximilian 2 Paul Alexander 3 Elias Paul 4 Finn Elias 5 Alexander Ben 6 Louis/Luis Noah/Noa 7 Henry/Henri Leon/Léon 8 Emil Louis/Luis 9 Leon Jonas 10 Luca/Luka Felix

Besondere Individualität beweisen Nord- und Ostdeutsche bei der Vergabe der Vornamen. „Im Regionenvergleich Nord/Süd und Ost/West zeigen sich deutliche Unterschiede“, analysiert die GfdS. Auch sehr ungewöhnliche Namen werden erfasst. Von der GfdS wurden 2017 unter anderem die Vornamen Cartier, Pacino und Chaplin bestätigt. Eltern, die ihre Kind hingegen Lucifer, Batman, vom Meer und Pinocchio nennen wollten, bekamen eine Absage.

Die GfdS erkennt im Trend der Vornamen einen immer weicheren, androgynen Klang und die Entscheidung für kurze Namen. „Mit Ausnahme von Maximilian und Alexander, die im Alltag allerdings oft als Kurzformen Max(i) und Alex begegnen, sind die Namen der Top 10 vergleichsweise kurz“, heißt es. „Sowohl bei Mädchen- als auch bei Jungennamen sind Konsonantenhäufungen wie in Brigitte oder Gerhard nur selten anzutreffen.“

Beliebt seien hingegen sogenannte Hiaten, bei denen mehrerer Vokale in verschiedenen Sprechsilben zusammentreffen wie bei Luis und Elias. Die GfdS schließt daraus: „Auf einem kurzen Namen ballt sich also durch den Einsatz vieler Vokale und verhältnismäßig weniger Konsonanten eine hohe Klangfülle. Dadurch wirken die Jungen- und Mädchennamen weicher und androgyner – die Geschlechter nähern sich einander in der Namensgebung immer weiter an und Gender wird abgeschwächt.“