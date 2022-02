Investitionen von 1,1 Milliarden : Baustellen 2022: Hier erleben Bahnreisende in Niedersachsen Behinderungen

Pünktlichkeit und die Bahn - ein Wortpaar, das selten in den Mund genommen wird. Auch für das Jahr 2022 müssen Bahnreisende Geduld mitbringen. In Niedersachsen gibt es zahlreiche Großbaustellen an den Schienen.

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr gut 1,1 Milliarden Euro in das Streckennetz und die Bahnhöfe in Niedersachsen und Bremen investieren. Die eingeplante Summe bezieht sich zum Beispiel auf Erneuerungsarbeiten an rund 190 Kilometern Gleisen und an 310 Weichen. Außerdem sollen mit dem Geld 60 Haltepunkte und sieben Brücken modernisiert werden, wie ein...

