Kriminalität : Bauarbeiter entdecken Einbrecher-Tunnel zu einer Bank

Zunächst war es nur eine Unebenheit an einem Kundenparkplatz einer Volksbank, nicht der Rede wert. Doch die Bauarbeiter, die für die Reparaturarbeiten anrückten und loslegten, trauten ihren Augen kaum.

Spenge | Einbrecher haben mit einem Tunnel in eine Volksbank in Spenge (Kreis Herford) eindringen wollen, ihr kriminelles Machwerk ist vor Vollendung aber aufgeflogen. Bauarbeiter seien auf den Tunnel gestoßen, nachdem sie wegen abgesackter Pflastersteine an einer Parkplatz-Einfahrt gerufen worden waren, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagabend. Die er...

