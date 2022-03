Bericht : Bandenkriminalität: 18 Tote durch Schüsse in Schweden

Schweden ringt seit Jahren mit Bandenkriminalität. Dabei scheint es keineswegs besser, sondern eher schlimmer zu werden - zumindest was die Zahl der Getöteten angeht.

In Schweden sind einem Medienbericht zufolge in diesem Jahr bislang deutlich mehr Menschen durch Schüsse getötet worden als in den Vergleichszeiträumen der Vorjahre. 18 Menschen wurden in dem skandinavischen Land bisher 2022 erschossen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunksender SVT unter Berufung auf Polizeistatistiken und eigene Zusammenstellungen...

