Hintergründe unklar : Baden-Württemberg: Zwei Tote nach Schüssen an einem Supermarkt

An einem Supermarkt in Kirchheim unter Teck in Baden-Württemberg sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Gegen 19.30 Uhr ist ein Notruf bei der Polizei eingegangen.

Zwei Menschen sind am Mittwochabend im baden-württembergischen Kirchheim unter Teck durch Schüsse ums Leben gekommen. Es handle sich um einen Mann und eine Frau, der Mann sei möglicherweise der Täter gewesen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen am Abend. Schüsse: Keine weiteren Personen involviert Weitere Menschen seien laut Polizei nic...

