Er spielt den jungen Borowski : Axel Milbergs Sohn August: Ich durfte nie den Tatort gucken

Am Sonntag kommt es im Kieler Tatort zu einer außergewöhnlichen Premiere: August Milberg (18), Sohn des Borowski-Darstellers Axel Milberg (65), spielt in der Folge „Borowski und der Schatten des Mondes“ den jungen Borowski.

Denn der Film reicht zurück in die 70er Jahre, als beim Trampen zu Love & Peace-Festival auf Fehmarn seine Freundin für immer verschwand. Im Interview mit unserer Redaktion erzählt August Milberg, wie er die Dreharbeiten fand, ob er nun auch Schauspieler werden will und mit wem er am Sonntag den Tatort gucken wird: Schule in Zeiten von Corona ist ja a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.