Fahrer betrunken : Auto kracht in Altenheim: Bewohnerin verletzt

Ein betrunkener Autofahrer ist in Baden-Württemberg mit seinem Wagen in ein Altersheim gekracht und hat eine schlafende Frau verletzt.

von dpa

03. November 2018, 10:35 Uhr

«Der Mann fuhr erst gegen eine Laterne, dann machte sich sein Auto selbstständig, rauschte über eine Wiese und drückte die Wand der Seniorenunterkunft ein», sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Die Frau wurde von herumfliegenden Trümmern leicht verletzt. Der Mann am Steuer erlitt ebenfalls leichtere Blessuren. Sanitäter versorgten die beiden Verletzten in der Nacht zum Samstag.

Die Rettungskräfte fuhren mit einem größeren Aufgebot nach Salach im Landkreis Göppingen. Wie hoch der Schaden ist, war noch unklar.