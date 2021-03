Unfall vermutet : Auto fährt in Leipzig in Menschengruppe - zwei Tote

Trümmerteile und ein zerstörtes Auto im Gleisbett: Ein 50-Jähriger erfasst in Leipzig an einer Fußgängerampel eine Gruppe Menschen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Leipzig | Ein Autofahrer ist in Leipzig an einer Ampel nahe einer Straßenbahnhaltestelle in eine Gruppe Fußgänger gefahren und hat zwei Menschen getötet. Zwei Frauen seien bei dem Unfall am Dienstag zudem sehr schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach Stand vom Mittag wird von einem Unfall ausgegangen. „Andere Hinweise liegen zur Zeit nicht vor“, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.