Zugunglück in Indien Foto: dpa/AP/Uncredited up-down up-down Mehrere Züge entgleist Zugunglück in Indien: Zahl der Toten steigt weiter und | 03.06.2023, 10:27 Uhr | Update vor 3 Min. Von afp dpa | 03.06.2023, 10:27 Uhr | Update vor 3 Min.

In Indien ist es zu einem der schwersten Zugunglücke der vergangenen Jahrzehnte gekommen. In Balasore sind mehrere Züge entgleist, die inzwischen dreistelligen Todeszahlen steigen immer weiter an. Was bislang bekannt ist.