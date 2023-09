Großeinsatz für die Polizei Schüsse am Hauptbahnhof in Wuppertal: Schütze festgenommen Von dpa | 05.09.2023, 21:52 Uhr Am Hauptbahnhof in Wuppertal sind Schüsse gefallen. Archivfoto: imago images/Maximilian Koch up-down up-down

Bei einem Streit soll ein Mann am Hauptbahnhof in Wuppertal eine Waffe gezogen und in die Luft geschossen haben. Es gibt eine Festnahme.