Nick Carter widmete bei einem Auftritt mit den Backstreet Boys einen Song seinem verstorbenen Bruder Aaron Carter. Foto: dpa/Christophe Gateau up-down up-down Bei Konzert in London Weinender Nick Carter auf der Bühne: Backstreet Boys gedenken seinem toten Bruder Von dpa | 07.11.2022, 07:50 Uhr

Am Samstag starb der frühere Teeniestar Aaron Carter mit nur 34 Jahren. Einen Tag später tritt sein Bruder Nick Carter mit den Backstreet Boys in London auf – und bricht in Tränen aus.