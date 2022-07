Viele Schulen nutzen Google-Chromebooks, in Dänemark sind sie nach den Sommerferien verboten. FOTO: dpa/Till Simon Nagel (Symbolbild) up-down up-down Probleme für Lehrkräfte Wegen Datenschutz: Dänemark verbietet Chromebooks an Schulen Von Jakob Patzke | 16.07.2022, 20:48 Uhr

Weil Daten von Chromebook-Laptops in den USA gespeichert werden, hat die Aufsichtsbehörde in Dänemark die Geräte kurzerhand an allgemeinbildenden Volksschulen verboten. Für die Schulleiter bedeutet das eine krasse Umstrukturierung des Unterrichts.