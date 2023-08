Ein maßgeschneiderter, permanent aktualisierter Wetterbericht in der Hosentasche – Wetterapps machen es möglich. Doch zu sehr sollte man sich auf die Smartphone-Anwendungen nicht verlassen. Fast jeder hat wohl schon mal erlebt, wie ein nicht vorhergesagter Regenschauer die Tagesplanung durchkreuzt.

Den Meteorologen Markus Valk überrascht das nicht: „Die App suggeriert eine Genauigkeit, die die zugrunde liegenden Modelle nicht liefern können”, sagt der Experte vom Deutschen Wetterdienst. Dort steuert Valk die Entwicklung der hauseigenen „DWD-Warnwetter-App”. Diese soll hauptsächlich vor Extremwetter warnen, liefert nebenher aber auch noch Temperatur-, Wind- und Niederschlagsdaten.

Warum der Wetterbericht manchmal Unrecht hat

Valk weiß, wie kompliziert es ist, das Wetter vorherzusagen. „Eine hundertprozentige Wettervorhersage ist prinzipiell unmöglich. Dafür ist die Atmosphäre einfach zu chaotisch”, erläutert der Experte. Meteorologen und Apps nutzen für ihre Vorhersagen sogenannte „Wettermodelle”, also komplizierte mathematische Konstrukte, mit denen sich anhand von aktuellen Messungen die zukünftigen Bedingungen leidlich sicher errechnen lassen können.

Sonniges Wetter in Norddeutschland Foto: Stefan Sauer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dafür gliedern sie die Welt in ein Schachbrett und berechnen die Wetterlage für jedes Feld einzeln. 2,2 mal 2,2 Kilometer misst so ein Feld etwa beim Wettermodell ICON, mit dem man das Wetter in Deutschland berechnen kann. „Man kann sich das vorstellen wie ein Pixel auf einem Bildschirm. Der hat auch nur eine von drei Farben, aber in der Kombination ergibt sich ein komplexes Bild”, sagt Valk.

Dieses Verfahren weist jedoch eine gewisse Grobkörnigkeit auf. Da das echte Wetter aber nicht per Raster funktioniert, kann es an unterschiedlichen Stellen des Quadrats unterschiedlich sein.

Was Menschen der Wetterapp voraus haben

Wer abends den Wetterbericht für die nächsten Tage schaut, sollte zudem genau hinhören. Selten sagen ausgewiesene Meteorologen, dass es gewittern wird. Meistens „kann es zu Gewittern kommen”. Diese Abschwächung der Vorhersage hat Gründe.

Es gibt ganz unterschiedliche Wetterberechnungsmodelle, alle mit eigenen Vor- und Nachteilen. „Die liegen mit denselben Daten zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher Berechnungsarten teilweise mehrere Grade auseinander“, erklärt Valk. Das heißt: Dieselbe Messung derselben Wetterstation kann zu unterschiedlichen Vorhersagen führen.

Professionelle Meteorologen, wie sie beim Deutschen Wetterdienst oder in den Wetterredaktionen einiger Fernsehsender sitzen, nutzen gleich mehrere Modelle und betrachteten unterschiedliche Szenarien. Daraus bauen die Experten mithilfe von Fachwissen und Erfahrungswerten eine stimmige Vorhersage.

Apps haben jedoch nicht den Luxus einer rhetorischen Abschwächung und auch nicht die Möglichkeit, mehrere Modelle mit menschlichen Erfahrungswerten zu kombinieren: „Die Apps wenden immer gnadenlos den einen Algorithmus an, auf den sie programmiert wurden”, sagt Valk.

Wetterstationen sind enorm wichtig

Für Nuancen ist da wenig Platz. „Gewitter etwa sind notorisch schwer vorherzusagen, weil sie relativ kleinflächig sind und sich chaotisch bewegen”, erklärt Valk. Ob eine gewitterträchtige Lage tatsächlich zum Gewitter führt und wie es genau verläuft, wisse man mit einiger Sicherheit erst rund eine halbe Stunde vorher. Doch selbst der Deutsche Wetterdienst aktualisiert seine Berechnungen nur alle sechs Stunden. Zu groß ist die benötigte Rechenleistung.

Darüber hinaus gibt es noch ein ganz praktisches Problem bei der Vorhersage. Längst nicht in jedem Dorf gibt es auch eine Wetterstation. Viele Apps zeigen ihren Nutzern dann nicht das Wetter für den eigenen Standort an, sondern eher, wie es drei Orte weiter – bei der nächstgelegenen Messstation – aussieht.

Zehn-Tage-Prognose höchst unsicher

Ein weiterer Punkt, den man bedenken sollte: Wetterapps versuchen nicht weniger, als die Zukunft vorherzusagen. Und das wird anspruchsvoller und ungenauer, je weiter entfernt diese Zukunft ist. Das beliebte Portal Wetter.com hat auf seiner Seite beispielsweise eine 16-Tage-Vorschau, die das entsprechende Wetter stundenweise prognostiziert.

„Auf so eine langfristige Vorschau würde ich keine Hochzeit planen”, warnt Valk. “Niemand kann seriös und auf die Stunde genau die Temperatur in 14 Tagen prognostizieren”. Erst eine Vorhersage von drei bis vier Tagen sei einigermaßen zuverlässig und selbst diese könne sich in dieser Zeit noch mehrfach ändern.

Wie schafft man es als Laie, trotz der vielen Fehlerquellen das Wetter für den Alltag abzuschätzen? Valk rät, gleich mehrere Wetterapps zu nutzen und über einen längeren Zeitraum zu vergleichen, welche Anwendung welche Wetterlage gut vorhersagt. In der Konsequenz hätte man dann eine App für den Sonnenschein, eine für den Regen, und so weiter. Klingt aufwendig, ist aber dafür genauer.

Was ist die beste Wetter-App?

Und zu welcher App rät der DWD-Experte? Empfehlungen will er nicht aussprechen, wichtig sei seiner Meinung nach aber die Funktion eines Regenradars. „Das ermöglicht es einem, besser abzuschätzen, in welche Richtung ein Regengebiet zieht”, sagt Valk. Das geht etwa mit der Warnwetter-App des DWD, an der Valk arbeitet oder mit der Anwendung Windy.com.

Auf einer Wetter-App eines iPhone SE wird Sonne und bis zu 33 Grad Celsius vorhergesagt. Foto: IMAGO/Silas Stein Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In letzterem Programm lassen sich auch unterschiedliche Wettermodelle einstellen, um die Vorhersagen vergleichen zu können. Ob aufwendige Spielerei oder unnötig, ist dabei wohl Ansichtssache. Wohlgemerkt auch im Hause Valk: „Meine Tochter schwört auf Apple-Weather, die auf ihrem I-Phone vorinstalliert ist. Meine App hält sie für Schrott”.