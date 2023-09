Mädchen stehen nach einem Wettkampf aufgereiht nebeneinander, eine Frau hängt jeder Teilnehmerin eine Medaille um den Hals. Ein Mädchen lässt sie dabei allerdings aus, sowie es scheint, mit Absicht. Ein Video auf der Plattform „X“ zeigt die Medaillenverleihung, Rassismus-Vorwürfe werden laut.

Im Video zu sehen ist, wie das Mädchen der Frau mit den Medaillen mit fragendem Blick hinterherschaut, sie erwartet flehend auch eine Medaille. Doch diese bekommt sie als einzige nicht.

Der Vorfall passierte bei einem „GymStart“-Wettkampf im Kinderturnen in der irischen Hauptstadt Dublin bereits im März vergangenen Jahres, das Video schlägt in den sozialen Netzwerken allerdings aktuell hohe Wellen. Zuspruch für das Mädchen gibt es etwa von Turnerin Simone Biles, die bei „X“ schrieb: „Es brach mir das Herz das zu sehen, also schickte ich ihr ein kleines Video.“ Sie forderte, Rassismus sollte nirgendwo Raum bekommen.

Veranstalter reagieren auf Rassismus-Vorwürfe

Die Veranstalter des Turnwettkampfes reagieren am Freitag mit einer Erklärung auf das Video. Sie bestätigen den Vorfall. Es habe eine Beschwerde der Eltern gegeben. Demnach sei einer Mitarbeiterin bei der Medaillenverleihung rassistisches Verhalten unterstellt worden. Man habe die Familie kontaktiert und eine Untersuchung eingeleitet, hieß es.

Die Mitarbeiterin sei mit den Vorwürfen konfrontiert worden und habe angegeben, dass ihr Verhalten keine Absicht gewesen sei. Als sie ihren Fehler bemerkt habe, soll sie nach eigener Aussage dafür gesorgt haben, dass das Mädchen noch eine Medaille erhielt. Sie habe gegenüber der Familie ihr Bedauern ausgedrückt und wollte sich persönlich entschuldigen. Dies sei jedoch abgelehnt worden.

Mit der Entschuldigung wird das Video allerdings nicht wieder verschwinden und für das Mädchen in ständiger Erinnerung bleiben.