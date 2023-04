Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Symbolfoto: dpa/Christoph Soeder up-down up-down Erneute Arbeitsniederlegung Verdi ruft zum nächsten Warnstreik im ÖPNV auf – was bislang bekannt ist Von dpa | 24.04.2023, 12:03 Uhr | Update vor 40 Min.

Erst in der vergangenen Woche haben Arbeitsniederlegungen den Nah- und Fernverkehr in Deutschland lahmgelegt. Nun kündigt die Gewerkschaft Verdi den nächsten Warnstreik an. Die ersten Details, wo gestreikt wird, sind bereits bekannt.