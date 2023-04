An drei Flughäfen in Deutschland sind Streiks angekündigt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Lange Wartezeiten und Flugausfälle Verdi ruft zu Warnstreiks an Flughäfen auf – auch Hamburg betroffen Von dpa | 18.04.2023, 15:35 Uhr | Update vor 12 Min.

Passagiere müssen am kommenden Donnerstag und Freitag wieder mit Wartezeiten und Flugausfällen rechnen: An den Flughäfen in Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn bahnen sich erneut Warnstreiks an.