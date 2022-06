Der Flüchtige hinterließ eine Spur der Zerstörung. FOTO: dpa/René Priebe Vorfall in Mannheim Mutmaßlicher Mörder flieht vor Polizei und rast in Radlergruppe - Frau stirbt Von dpa | 13.06.2022, 07:40 Uhr

Einem 36-Jährigen werden gleich zwei gravierende Straftaten zur Last gelegt: Nachdem er seinen Vater getötet haben soll, raste er per Auto in eine Gruppe Radfahrer. Eine Frau starb bei dem Vorfall in Mannheim.