US-Singer-Songwriter David Crosby ist gestorben. Foto: dpa/Martial Trezzini up-down up-down Nach langer Krankheit „Mr. Tambourine Man“: US-Singer-Songwriter David Crosby stirbt mit 81 Von dpa | 20.01.2023, 00:56 Uhr | Update vor 39 Min.

Gleich mit zwei Bands schaffte Crosby es in die „Rock and Roll Hall of Fame“ - und wurde einer der einflussreichsten amerikanischen Musiker. Nun starb der Singer-Songwriter nach langer Krankheit.