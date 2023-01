Brand im Uni-Center in Köln: Bis zu 60 Bewohner mussten evakuiert werden, 14 wurden verletzt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down Uni-Center in Köln Feuer in einem der größten Wohnhäuser Europas: 14 Menschen verletzt Von dpa | 26.01.2023, 21:27 Uhr | Update vor 29 Min.

Alarm im Uni-Center in Köln: Am Donnerstagabend war in einem der größten Wohnhäuser Europas ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch hatte sich über alle 42 Stockwerke ausgebreitet. Mittlerweile ist klar, wo es ausbrach.