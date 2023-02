Nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien bergen Retter weiter Verschüttete. Foto: dpa/SANA up-down up-down Offizielle Zahlen Erdbeben in türkisch-syrischer Grenzregion: Mehr als 1000 Tote bestätigt Von dpa | 06.02.2023, 03:40 Uhr | Update vor 18 Min.

Bei dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen. Häuser stürzten ein; die Bergung von Verschütteten dauert an. Die Bundesregierung will Hilfe schicken.