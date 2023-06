Im Nordatlantik suchen Rettungskräfte fieberhaft nach einem Tauchboot, das mit fünf Insassen auf dem Weg zum berühmten Wrack der «Titanic» war. Foto: picture alliance/dpa/OceanGate Expeditions up-down up-down Suchaktion im Atlantik Vermisstes U-Boot „Titan”: Experten erklären, warum nur noch wenig Hoffnung besteht Von Karolina Meyer-Schilf | 21.06.2023, 18:44 Uhr | Update vor 20 Min.

Niemand kennt die aktuellen Bedingungen an Bord des im Atlantik verschollenen Mini-U-Bootes „Titan”. Klar scheint nur: Liegt es am Meeresboden, wird es eng. Warum das so ist, erklärt ein Experte der Deutschen Marine.