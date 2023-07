Platzhalter Archivfoto: Meyer-Werft up-down up-down Leiche lag wochenlang in Kühlkammer Bürokratie-Wahnsinn: Toter Kreuzfahrt-Passagier kann erst neun Monate später beerdigt werden Von Thorsten Brockmann | 24.07.2023, 08:00 Uhr

Am Freitag wurde Willi Lehmann beigesetzt. Er starb im Alter von 94 Jahren – allerdings bereits vor mehr als neun Monaten an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Die Leiche? Lag wochenlang in einer Kühlkammer in Bremerhaven. Ein Alptraum für die Angehörigen.