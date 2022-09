Sie war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten ihrer Zeit: Mit dem Tod von Elizabeth II. geht eine Ära zuende. Sie war die am längsten regierende Monarchin in England. Am 6. Februar 1952 bestieg sie den Thron und beging 2022 als erster Monarch ein Platin-Jubiläum (70 Jahre).

Fakten und Geschichten aus dem bewegten Leben der Queen

Sie feierte zweimal im Jahr Geburtstag. Ihr eigentlicher Geburtstag war der 21. April. Doch offiziell wurde am zweiten Samstag im Juni mit einer Militärparade (Trooping the Colour) gefeiert, weil man sich dort besseres Wetter erhoffte. Die Parade fand mit nur einer Ausnahme in jedem Jahr ihrer Regierungszeit statt; 1955 wurde sie wegen eines Eisenbahnstreiks abgesagt.

Die Queen war vom 20. November 1947 bis 9. April 2021 mit Prinz Philip verheiratet. Es war mit 73 Jahren die längste Ehe eines englischen Königs. Das Ehepaar hatte vier Kinder, acht Enkelkinder und 12 Urenkelkinder.

Queen Elizabeth und Prinz Philip 1978 in Kiel. Foto: dpa/Georg Spring

„Die wichtigste Erfahrung, die wir gemacht haben, ist die, dass Toleranz der entscheidende Bestandteil jeder glücklichen Ehe ist (...) Sie können mir glauben: Die Queen verfügt über Toleranz im Überfluss.“ Prinz Philip nach 50 Ehejahren mit Elizabeth, November 1997

Ihre Liebe zu Hunden war weltweit bekannt. Elizabeth II. hat mehr als 30 Corgis und Dorgis, eine Kreuzung aus Corgis und Dachshunden, besessen. Die meisten von ihnen stammten von ihrem ersten Corgi Susan ab, den sie zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt bekam.

Die Queen mit einem ihrer Hunde 1998. Foto: dpa

Der Queen gehörten alle Delfine und Wale sowie Störe in britischen Gewässern. Das liegt an einem Erlass von 1324 aus der Zeit von König Edward II., der die Meerestiere zu „Royal Fish“ bestimmte - und nie geändert wurde.

Elizabeth war Königin, weil ihr Vater König war. Der Titel wird in aller Regel vererbt. Doch es gibt eine Ausnahme: In Papua-Neuguinea wurde die Queen zur Königin gewählt. Das Parlament bat sie nach der Unabhängigkeit 1975, das Amt des Staatsoberhaupts zu übernehmen - sie stimmte „gnädig“ zu. In der Kreolsprache Tok Pisin wurde sie „Missis Kwin“ und „Mama belong big family“ genannt.

Deutlich formaler lautete ihr vollständiger offizieller Titel: Elizabeth die Zweite, von Gottes Gnaden Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und ihrer anderen Reiche und Territorien, Oberhaupt des Commonwealth, Verteidigerin des Glaubens.

Die Queen nahm am 21. April 1942, ihrem 17. Geburtstag, ihren ersten offiziellen Termin wahr. Insgesamt wurden es mehr als 21.000 Termine in ihrer Regierungszeit.

Die Queen war die am weitesten gereiste Monarchin ihres Landes; sie besuchte in ihrer Regierungszeit mehr als 100 Länder. In Kanada war sie 22 mal, in Frankreich 13 mal. Elizabeth II. sprach fließend Französisch.

Während ihrer Regierungszeit amtierten in den USA 14 Präsidenten. Sie traf mit Ausnahme von Präsident Lyndon B. Johnson (1963-1969) jeden von ihnen. Im Mai 1991 hielt sie als erster britischer Monarch eine Rede vor dem US-Kongress.

Die Queen und der damalige US-Präsident Barack Obama 2011. Foto: AFP/Lewis Whyld

Die Queen empfing 16 Premierminister zur wöchentlichen Audienz. Ihr erster Premierminister war Winston Churchill; als ihre letzte ernannte sie noch am Dienstag (6. September) Liz Truss.

Elizabeth II. war Schirmherrin von mehr als 500 Wohltätigkeitsorganisationen, davon über 70 im Bereich Bildung und Ausbildung, 60 im Bereich Sport und Freizeit, 40 für Kunst und Kultur sowie 30 im Bereich Religion.

1982 drang ein Mann bis ins Schlafzimmer der Queen im Buckingham-Palast vor. Er wollte der Königin nichts Böses. Mindestens zwei Mal war das anders: Am 13. Juni 1981 feuerte ein 17-Jähriger Kugeln aus einer Replika-Pistole auf die Königin, die in der Nähe des Buckingham-Palasts hoch zu Pferde auf dem Weg zu einer Parade war. Er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt und verbüßte drei. Monate später schoss ein ebenfalls 17-Jähriger im neuseeländischen Dunedin auf die Monarchin, aber verfehlte sie. Er wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, die Tat erst Jahre später offiziell bekannt.

Rekord im Regieren: 70 Jahre auf dem Thron

Foto: dpa Grafik

Von der Queen wurden mehr als 200 offizielle Bilder gemalt; das erste 1933, als sie mit sieben Jahren dem Künstler Philip Alexius de Laszlo (1869-1937) Modell saß.

Die Queen fuhr sehr gerne - und angeblich auch sehr schnell - Auto. Sie lernte es während des Zweiten Weltkrieges, als sie als Mechanikerin arbeitete. 1998 soll sie laut übereinstimmender Medienberichte König Abdullah von Saudi-Arabien, damals noch Kronprinz seines Landes, überrascht haben, indem sie ihn über ihr schottisches Anwesen chauffierte. Frauen durften zu dieser Zeit in Saudi-Arabien noch nicht Auto fahren.

Ohne Führerschein, aber mit ordentlich Tempo unterwegs. Foto: dpa/Nick Ansell

Im März 2019, kurz vor ihrem 93. Geburtstag, gab die Queen das Autofahren auf öffentlichen Straßen auf. Ihren Führerschein konnte sie aber nicht abgeben, denn sie hatte keinen. Ebenso wenig besaß die Königin einen Reisepass. Denn die Dokumente werden in ihrem Namen herausgegeben. Auf der ersten Seite britischer Pässe heißt es: „Der Außenminister Ihrer britischen Majestät ersucht und verlangt im Namen Ihrer Majestät alle, die es betreffen, dem Träger die freie Durchreise ohne Erlaubnis oder Behinderung zu gestatten und ihm die erforderliche Unterstützung und den notwendigen Schutz zu gewähren.“

Am Tag ihrer Krönung, dem 2. Juni 1953, trug die Queen gleich zwei Kronen: die Saint-Edwards-Krone für den eigentlichen Krönungsakt und auf dem Weg zurück zum Palast die "Imperial State Crown". Auf der Fahrt zur Krönung in Westminster Abbey trug sie das "State Diadem", das sie auch in den Folgejahren zur Eröffnung des Parlaments benutzte.

„Bei einer Krönung war ich Zuschauerin, bei der anderen Empfängerin. Sehr bemerkenswert (...). Das Drumherum nimmt man selbst kaum wahr.“ Die Queen in einer im Januar 2018 ausgestrahlten BBC-Dokumentation anlässlich ihres 65. Krönungsjubiläums

Mehr als 2.000 Journalisten und 500 Fotografen aus 92 Nationen standen am Tag der Krönung am Straßenrand. Die Zeremonie wurde erstmals live im Fernsehen übertragen, mit Ausnahme der Salbung mit dem Heiligen Öl. In Westminster Abbey waren 8.251 Gäste anwesend; sie repräsentierten 129 Länder oder Territorien. 27 Millionen Menschen sahen die Krönung im Fernsehen - der Beginn des TV-Zeitalters in England.

Zum 60. Thronjubiläum fand 2012 auf der Themse eine Bootsparade statt, an der sich 670 Boote und Schiffe aller Art beteiligten und damit einen Weltrekord setzten.

Mehr Informationen: Die britische Thronfolge größer als Größer als Zeichen Mit dem Tod der Queen ist ihr ältestes Kind, Charles, König geworden. An erster Stelle der Thronfolge steht nun sein Erstgeborener, Prinz William, gefolgt von dessen ältestem Sohn Prinz George. Dessen Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben in der Thronfolge ihren Onkel Harry überholt. Bei den Windsors haben Prinzen in der Thronfolge keinen Vorrang mehr vor Prinzessinnen. Der jüngere Bruder von William steht damit auf Rang fünf. Prinz Harrys Sohn Archie reiht sich an sechster Stelle ein, Tochter Lilibet ist Nummer sieben.

Die Queen hielt in jedem Jahr eine Weihnachtsansprache, nur nicht 1969. Damals wurde die Dokumentation "The Royal Family" im Fernsehen gezeigt.

Elizabeth II. war auch in den Neuen Medien vertreten. 1997 eröffnete sie ihre erste offizielle Website, 2014 ihren ersten Tweet; und 2019 postete sie erstemals auf Instagram.

Für die erste Mondlandung am 21. Juni 1969 verfasste sie einen Glückwunsch, der als Microfilm in einer Metalldose auf dem Mond deponiert wurde.

Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London 2012 überraschte die Königin als Bond-Girl. Sie trat in einem kurzen Film-Clip zusammen mit Daniel Craig auf, dem damaligen James Bond. 2013 erhielt sie als erster Monarch eine Ehrenauszeichnung, einen BAFTA, für ihre lebenslange Unterstützung des britischen Films und Fernsehens.