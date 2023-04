Ein geschlossener Behälter mit Mäusen steht in einem Labor des Deutschen Krebsforschungszentrums. Ein großer Teil der Tierversuche in Deutschland dient der Erforschung von Krebs. Symbolfoto: dpa/Uwe Anspach up-down up-down Tag des Versuchstiers Von Maus bis Katze: So häufig werden in Deutschland Tierversuche durchgeführt Von Maria Lentz | 24.04.2023, 16:42 Uhr

Wussten Sie, dass am 24. April der internationale Tag des Versuchstiers ist? Auch in Deutschland wird immer noch an Tieren getestet, wenngleich die Zahlen rückläufig sind. Für was Mäuse, Hunde, Katzen, Affen und Co. noch als „Laborratten“ dienen.