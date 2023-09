Ein Altenpfleger soll eine ehemalige Patientin in ihrem Heim besucht und vergewaltigt haben. Aktuell steht ein 26-jähriger Mann wegen dieses Vorwurfs vor dem Amtsgericht Hamburg. Ihm wird Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Der Grund: Er soll von der schweren Demenzerkrankung der Frau gewusst und die Situation ausgenutzt haben.

Immer wieder werden Fälle von sexuellem Missbrauch in Pflegeheimen bekannt. Im August stand die Stadt Ennepetal in Nordrhein-Westfalen bundesweit in den Schlagzeilen. Ein Pfleger soll mindestens 14 an Demenz erkrankte Frauen sexuell missbraucht haben. Der Beschuldigte flog auf, nachdem ein Arbeitskollege ihn nachts nackt im Zimmer einer Patientin antraf.

Keine belastbaren Zahlen

Mit dem Vorkommen von sexueller oder sexualisierter Gewalt gegen Bewohner von Pflegeeinrichtungen beschäftigt sich in Deutschland unter anderem das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP). „Es handelt sich um ein sehr problematisches und relevantes Phänomen in der Pflege, das oft stark verdrängt wird“, sagt ZQP-Geschäftsleiter Simon Eggert im Gespräch mit unserer Redaktion.

Simon Eggert, Geschäftsleiter Forschung des Zentrums für Qualität in der Pflege und Leiter der SeGEL-Studie.

Wie häufig es zu Übergriffen kommt, dazu gibt es bisher keine belastbaren Zahlen. Allerdings führte das ZQP unter Leitung von Eggert das Projekt SeGEL – Sexuelle/Sexualisierte Gewalt in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege in Deutschland — durch.

Darin wurden rund 1000 Leitungspersonen in Pflegeeinrichtungen befragt, ob sie sich in den letzten zwölf Monate an mindestens einen Fall sexuell unangemessenen Verhaltens erinnern können — jeder vierte Befragte bejahte diese Frage. 22 Prozent nannten sexualisierte Gewalt durch andere Bewohner, zwei Prozent durch Mitarbeiter und zwei Prozent durch Angehörige oder Besucher. „Die Dunkelziffer wird vermutlich deutlich höher liegen“, so Eggert, der seit 13 Jahren zum Thema forscht.

Unter den Pflegebedürftigen gebe es außerdem eine besonders vulnerable Gruppe: „Menschen mit Demenz haben ein erhöhtes Risiko, zum Opfer sexualisierter Gewalt zu werden“, sagt Eggert. Aufgrund der kognitiven Einschränkungen können sie sich meist nicht mehr mitteilen.

Sexuelle Gewalt: Auch anzügliche Sprüche gehören dazu

Die Formen sexualisierter Gewalt sind vielfältig, können ohne und mit Körperkontakt stattfinden. „Die Schamgrenze einer pflegebedürftigen Person kann überschritten werden, wenn etwa beim Waschen die Zimmertür offenstehen gelassen wird oder wenn vor Bewohnern über sexuelle Themen gesprochen wird“, nennt Eggert als Beispiele. Unangemessene oder ungewollte Berührungen bei der Pflege, unerwünschte Zuwendungen wie Umarmungen und Küsse sowie massive Übergriffe — zum Beispiel Vergewaltigung — sind weitere Formen.

Anzeichen, die auf sexualisierte Gewalt hindeuten, können neben körperlichen Spuren auch Veränderungen im Verhalten sein. „Die Person möchte beispielsweise auf einmal nicht mehr angefasst werden, reagiert schreckhaft oder zieht sich zurück“, so Eggert. Er betont: „Solche Veränderungen müssen natürlich nicht mit sexualisierter Gewalt zusammenhängen – aber es ist wichtig, dass Pflegende solche Veränderungen bemerken und versuchen zu ergründen, wie es zu den plötzlichen Verhaltensänderungen kommt.“

Wie Heimbewohner geschützt werden können

Um pflegebedürftige Menschen zu schützen, müsse daher ein Bewusstsein für sexualisierte Gewalt in der Pflege geschaffen werden. „Generell darf Sexualität im Alter kein Tabuthema sein“, so Eggert. Als vorbeugende Maßnahme müsse eine sogenannte „gewaltsensitive Sicherheitskultur“ in den Einrichtungen etabliert werden. Dazu gehört ein konkretes Schutzkonzept sowie ein Präventionsbeauftragten.

Pflegeeinrichtungen sollten Bewerbern außerdem deutlich machen, dass Gewaltprävention für sie einen hohen Stellenwert hat, empfiehlt Eggert. Dies könne ein Warnsignal für jene Menschen sein, die sich bewerben, um sexualisierte Gewalttaten begehen zu wollen. Zudem seien regelmäßige und praxisnahe Personalschulungen erforderlich.

Positiv bewertet Eggert, dass über das Thema mittlerweile wesentlich offener gesprochen wird und wohl auch in mehr Pflegeorganisationen auf der Agenda steht. „Aber natürlich gibt es nach wie vor Einrichtungen, die das Thema verdrängen oder nur sehr zaghaft bearbeiten.“