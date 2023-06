In der vergangenen Nacht hat es in der Schweiz einen massiven Felssturz gegeben. Foto: dpa/KEYSTONE/Michael Buholzer up-down up-down Glücklicher Ausgang Spektakel in der Schweiz: Gewaltiger Felssturz verfehlt Bergdorf nur knapp Von dpa | 16.06.2023, 10:50 Uhr

Seit Wochen bahnte sich oberhalb des schweizerischen Bergdorfs Brienz ein Felssturz an. In der vergangenen Nacht war es dann so weit – mit glimpflichem Ausgang.